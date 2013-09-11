При позаматковій вагітності трубу більше не видаляють

Мешканка Мельбурну Елізабет Касенкю позбулася однієї фаллопієвої труби через позаматкову вагітність (ембріон почав розвиватися в трубі, а не в матці). Коли у неї відбулася ще одна позаматкова вагітність, нависла реальна загроза втратити і другу трубу, повідомляє meddaily.ru.

Від операції її врятувала нова терапія. Через чотири місяці після лікування жінка знов завагітніла і народила дитину. Касенкю увійшла в тест-групу з 12 жінок, щодо яких застосували революційний підхід Монаського інституту медичних досліджень.

Учені пропонують використовувати два препарати - метотрексат і гефітініб. Метотрексат вже застосовують для лікування позаматкової вагітності. Але саме разом з гефітінібом ліки поліпшили результат терапії (швидкість лікування збільшувалася на 34%).

Один з авторів клінічного дослідження доктор Моніка Ськубіз підкреслює: лікування позбавляє від необхідності операції по видаленню фаллопієвої труби. Керували дослідженням також Терренс Джонс, Стефан Тонг і Ендрю Хорн.

meddaily.ru