Гриби - джерело цінного білка

13:08, 12 вересня 2013
Зарубіжні новини
47

Виводять шкідливий холестерин, токсини

Грибні страва смачна і ситни. Неперетравлюваний структурний елемент тканин гриба, так званий хітин, не всмоктується в кишечнику, але заповнює простір шлунка, викликаючи швидке насичення. Це дозволяє не переїдати і контролювати свою вагу, пишуть російські ЗМІ.

До того ж гриби — рослинне джерело білка. Нерозчинна клітковина грибів ефективно виводить шкідливий холестерин, токсини з кишечника і сприяє нормальній роботі шлунка. Гриби також містять багато речовин з антиоксидантними властивостями. Їх концентрація практично така ж, як і в ягодах, які по праву вважаються рекордсменами за антиоксидантним складом.

Деякі дієтологи виступають, навіть за виділення грибів у категорію суперпродуктів. Це такі продукти, які при регулярному вживанні здатні запобігти, навіть таким  грізним  патологіям як рак або діабет, атеросклероз або гіпертонія.

Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter