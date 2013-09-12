Гриби - джерело цінного білка

Грибні страва смачна і ситни. Неперетравлюваний структурний елемент тканин гриба, так званий хітин, не всмоктується в кишечнику, але заповнює простір шлунка, викликаючи швидке насичення. Це дозволяє не переїдати і контролювати свою вагу, пишуть російські ЗМІ.

До того ж гриби — рослинне джерело білка. Нерозчинна клітковина грибів ефективно виводить шкідливий холестерин, токсини з кишечника і сприяє нормальній роботі шлунка. Гриби також містять багато речовин з антиоксидантними властивостями. Їх концентрація практично така ж, як і в ягодах, які по праву вважаються рекордсменами за антиоксидантним складом.

Деякі дієтологи виступають, навіть за виділення грибів у категорію суперпродуктів. Це такі продукти, які при регулярному вживанні здатні запобігти, навіть таким грізним патологіям як рак або діабет, атеросклероз або гіпертонія.