У Росії згорів психоневрологічний інтернат, шукають загиблих

У Новгородській області Росії згоріла будівля чоловічого відділення психоневрологічного інтернату “Оксочі”, рятувальники шукають загиблих, уже виявлено тіла двох людей, передає ІТАР-ТАСС.

Рятувальники прочісують довколишні ліси в пошуках пацієнтів, які могли б самостійно вийти з пожежі. Проте, за даними ГУ МНС РФ по Новгородській області, 22 пацієнти відділення не могли пересуватися самостійно.

Раніше Слідчий комітет РФ повідомив про загибель санітарки, ще 23 людей вдалося врятувати з вогню. Таким чином, з 60 людей, які знаходилися в корпусі, вважаються безвісти зниклими 34 людини. Раніше в уряді області повідомляли про 14 загиблих.

Займання виникло вночі в селі Лука Маловишерського району в одноповерховій будівлі чоловічого корпусу психоневрологічного інтернату "Оксочі". Його загальна площа становила 670 кв. м, сталося часткове обвалення крівлі.

Серед версій причин НП - підпал і необережне куріння. Пацієнти, яких вдалося евакуювати, говорять, що чоловік підпалив своє ліжко.

Раніше також повідомлялося, що МНС і прокуратура добивалися закриття інтернату, але суд лише зобов`язав керівництво установи усунути порушення. Як заявив губернатор Новгородської області Сергій Мітін, згорілий корпус повинні були закрити до кінця року.

У стаціонарі інтернату утримуються громадяни літнього віку (чоловіки старші 60 й жінки старші 55 років та інваліди 1 і 2 груп старші 18 років), які страждають на хронічні психічні захворювання й потребують постійного стороннього догляду.

itar-tass.com