Система харчування Греції - найздоровша

Грецьку дієту можна віднести до середземноморських дієт, а тому худнути з її допомогою буде і смачно, і корисно. Основний плюс полягає в тому, що в процесі позбавлення від зайвої ваги організм позбавлений від стресів, а результат (якщо все зробити правильно) залишиться надовго, пишуть російські ЗМІ.

Суть грецької системи живлення укладена в споживанні продуктів з низьким глікемічним індексом, завдяки яким людина застрахована від різкого підйому рівня цукру в крові.

До складу меню необхідно включити нескладні вуглеводи (60%), жири (30%) і білки (10%). В якості жирів рекомендується вживати горіхи, рослинне масло і авокадо. При цьому вуглеводи як не можна краще підійдуть до сніданку, білки і овочі – до обіду і вечері. Для останнього прийому їжі вибирайте легкі продукти і слідкуйте за часом – до сну повинно залишитися не менше трьох годин.

При складанні свого меню не нехтуйте рекомендованими продуктами, а також частотою їх вживання Для щоденного харчування використовуйте макарони з борошна грубого помелу, вівсянку, чорний цільнозерновий хліб, рис, бобові, овочі і фрукти, насіння і горіхи, оливкове масло, сухе вино нежирні молочні продукти. Від одного до чотирьох разів на тиждень можна їсти яйця, рибу і морепродукти, мед, чорний гіркий шоколад.. Від одного до трьох разів на місяць можна поласувати нежирної свининою, телятиною, а також індичкою, куркою і кроликом.

Рекомендується вживати 1,5-2 літри рідини на день.

Одна з умов схуднення по даному методу – обмеження солі, цукру і жиру.