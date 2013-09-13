У літаку «Москва-Анталія» дитина обварилася кип'ятком

Літак, що виконував рейс «Москва (Росія) – Анталія (Туреччина)» у п`ятницю здійснив екстрену посадку в Сімферополі через необхідність надати медичну допомогу дитині, яка облилася кип`ятком.

Про це УНІАН повідомив по телефону помічник начальника Кримського управління ДСНС Володимир Іванов.

За його словами, посадка пройшла нормально, дитину відвезли до лікарні.

Після цього літак продовжив рейс.