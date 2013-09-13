У світі щоденно вмирають близько 18 тис. дітей

Згідно з даними доповіді ЮНІСЕФ, глобальний рівень дитячої смертності з 1990 року знизився вдвічі, проте в світі й сьогодні щодня вмирає близько 18 тис. дітей віком до п`яти років.

Як передає Російська служба Бі-Бі-Сі, в доповіді, підготовленій спільно із Всесвітньою організацією охорони здоров`я і Світовим банком, наголошується, що знизити рівень смертності допомогли доступні ліки і розвиток доступної медичної допомоги для бідних верств населення.

Головною причиною смерті дітей є недоїдання, проте вони часто вмирають і від легко виліковних хвороб, таких як пневмонія і діарея.

Деяким з бідних країн світу, зокрема Багладеш, Непалу і Малаві, вдалося більш ніж на дві третини знизити показники дитячої смертності.

bbc.co.uk