Над третім енергоблоком "Фукусіми" знову зафіксовано пару

Біля п`ятого поверху третього енергоблоку аварійної японської АЕС "Фукусіма-1" знову зафіксовано пару.

Як пише РІА «Новости», про це повідомило агентство Кіодо з посиланням на оператора станції компанію ТЕРСО.

Агентство зазначає, що, за даними ТЕРСО, радіоактивний фон на станції і прилеглій території не змінився.

Пару над третім блоком раніше фіксували у середині і наприкінці липня, а також на початку серпня. ТЕРСО визнала, що пара з`являлася там і влітку минулого року, але тоді компанія не надала цьому великого значення і не стала інформувати громадськість.

У липні компанія припустила, що поява пари може бути наслідком випаровуванням дощової води, оскільки під час аварії в березні 2011 року через вибух водню на третьому енергоблоці був пошкоджений дах. Крім того, компанія не виключала, що причиною виникнення пари могла стати вода, що просочилася з басейну з відпрацьованим ядерним паливом, яка потрапила на поверхню захисної оболонки реактора. Остаточні висновки так і не були зроблені.

Аварія на АЕС "Фукусіма-1" сталася після найпотужнішого землетрусу на північному сході Японії 11 березня 2011 року. Слідом за підземними поштовхами магнітудою 9,0 на узбережжя прийшла 14-метрова хвиля цунамі, яка затопила чотири із шести реакторів АЕС і вивела з ладу систему їх охолоджування, що призвело до серії вибухів водню, розплавлення активної зони. На першому і третьому блоках був пошкоджений дах.

rian.com.ua