На місці згорілого інтернату під Новгородом знайшли 10 тіл

Тіла десяти загиблих виявлено при розбиранні завалів на місці пожежі в психоневрологічному інтернаті "Оксочі" під Новгородом, повідомило РІА «Новости» джерело у правоохоронних органах регіону.

Одноповерхова будівля психоневрологічного інтернату в селі Лука зайнялася пізно вночі на площі 670 квадратних метрів. За неофіційними даними, повністю згорів лікувальний корпус чоловічого відділення. Згідно з попередньою інформацією Міністерства охорони здоров`я, у момент пожежі у відділенні перебувало 59 чоловік, включаючи медперсонал. Доля більшої частини з них поки що невідома.

Слідство порушило кримінальну справу після пожежі в новгородському інтернаті "Оксочі", повідомив журналістам офіційний представник СК РФ Володимир Маркін.

"За фактом пожежі порушено кримінальну справу за статтями "Спричинення смерті з необережності" і "Халатність"", - повідомив він.

Винним може загрожувати реальний строк, проте підозрюваних поки що немає.

За даними ІТАР-ТАСС, з 1997 року пожежі сталися в 19 російських притулках для людей похилого віку, психоневрологічних інтернатах і психіатричних лікарнях.