Майже кожен третій європеєць може опинитися за межею бідності до 2025 року через запроваджувані урядами країн-членів ЄС програми економії видатків в рамках боротьби зі світовою економічною кризою.

Про це йдеться в дослідження міжнародної благодійної організації Oxfam, яким володіє УНІАН.

Експерти організації назвали неефективними методи боротьби з кризою, яка виникла наприкінці 2008 року, зауважуючи, що ця політика призвела лише до збільшення кількості бідних та нерівності між багатими та бідними європейцями.

"Якщо все залишити без змін, то політика обмеження видатків може призвести до того, що до 2025 року бідними стануть ще від 15 до 25 млн європейців", - відзначає організація.

За її оцінками, кількість людей, що опиняться за межею бідності, може в такому випадку може зрости на європейському континенті навіть до 146 млн.

Експерти нагадали, що на викуп «поганих» активів банків для того, аби покращити їх баланси, було витрачено 4,5 трильйони євро, зазначивши, що це не призвело до досягнення бажаних цілей, зокрема, пришвидшення зростання європейської економіки.

"Єдині, хто виграв на економії, - це найбагатші 10% європейців, котрі змогли збільшити свої статки. Греція, Ірландія, Італія, Португалія, Іспанія та Велика Британія - держави, де найактивніше запроваджувалася така політика - незабаром стануть державами з найбільшою нерівністю в доходах між найбагатшими та найбіднішими", - відзначає глава офісу організації в Євросоюзі Наталія Алонсо.

"Наприклад, різниця між багатими та бідними у Великій Британії та Іспанії може стати такою ж, як у Південному Судані чи Парагваї", - додала вона.

Oxfam також відзначила, що є альтернативні програмам економії методи боротьби з економічною кризою, зазначивши, що відновлення рівня життя європейців до того, який був в 2008 році, може зайняти 25 років.

Як повідомляв УНІАН, за даними Міжнародної організації мігрантів (МОМ), в державах Європейського Союзу можуть працювати близько 1,25 млн українців, котрі виїхали туди, бо не змогли знайти краще оплачуваної роботи в Україні.

Українці традиційно найчастіше працюють в сфері будівництва та допомагають доглядати за людьми похилого віку, де, як правило, місцеві жителі неохоче працювали через порівняно нижчі заробітки та менший престиж роботи.

Довідка УНІАН. Oxfam - міжнародна конфедерація з 17 організацій, котрі працюють в понад 90 країнах та завданням яких є подолання соціальної несправедливості та бідності.