Модні кросовки калічать ноги

Під час бігу людина повинна ставати на передню частину стопи. Але сучасні кросовки з п`ятою, яка пом`якшує удари, робити це просто неможливим, відзначає The Telegraph. Таким чином, вони примушують людину приземлятися на п`яту. Це чинить велике навантаження на суглоби, зокрема, на коліна.

Проблема в тому, що, звикнувши бігати в кросовках, важко перенавчитися, навіть змінивши взуття. Це підвищує ризик травми. Ортопеди радять: діти повинні носити кросовки із тонкою, гнучкою підошвою на зразок легких парусинових туфель на гумовій підошві. Таке взуття створює ефект бігу босоніж, що корисно для дитячої стопи. Тому доктор Мік Вілкинсон з Університету Нортумбрії не рекомендує батькам купувати дорогі, "розумні" кросовки.

Треба сказати, біг босоніж став справжнім трендом зі США, а зараз він приходить і до Британії. Ідея в наступному: тіло створене для бігу на великі відстані (з цієї причини основне навантаження падає на передню частину стопи). У кожного п`ятого бігуна з`являються травми саме через те, що він приземляється на п`яту. Не дивлячись на впровадження нових технологій у взуттєвій промисловості, ситуація з травмами не міняється. Але і біг босоніж небезпечний в тому випадку, якщо людина не підготовлена.

meddaily.ru