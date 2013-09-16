Рівень радіоактивного тритію на "Фукусімі" зріс у 23 рази

Вміст радіоактивного тритію в пробах води, взятих з технічного колодязя на аварійній японській АЕС "Фукусіма-1", становив 97 тисяч бекерелів на літр, що в 23 рази вище, ніж було за три дні до цього, повідомляє РІА «Новости» з посиланням на агентство Кіодо.

Проби води взято з колодязя, розташованого в 20 метрах від цистерни, з якої стався витік 300 тонн радіоактивної води. У воді, взятій 8 вересня, вміст тритію становив 4,2 тисячі бекерелів на літр, наступного дня він зріс до 29 тисяч бекерелів на літр, 10 вересня становив уже 64 бекерелів на літр. У пробах, взятих 11 вересня, концентрація тритію перевищила 90 тисяч бекерелів на літр, повідомляє оператор станції - компанія ТЕРСО.

На думку японських фахівців, це може свідчити про те, що радіоактивна вода всмокталася в землю і продовжує надходити в грунтові води.

У серпні на АЕС "Фукусіма-1" було виявлено найбільший після аварії 2011 року витік 300 тонн радіоактивної води з концентрацією радіоактивних речовин близько 8,5 мільйонів бекерелів на літр із цистерни, де зберігається радіоактивна вода після охолоджування реакторів. ТЕРСО не виключила попадання цієї води в океан.

Комітет з контролю над атомною енергетикою присвоїв витоку третій рівень небезпеки за шкалою INES. Уряд країни вирішив виділити на заходи з усунення витоків радіоактивної води 470 млн. доларів із держбюджету.

Аварія на АЕС "Фукусіма-1" в березні 2011 року стала найбільшою за останні 25 років після катастрофи на Чорнобильській АЕС. Відбулися витоки радіації в атмосферу і морську воду. Повна ліквідація аварії займе близько 40 років.