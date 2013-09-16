Йогурт допоможе у боротьбі з гіпертонією

Додавання у раціон йогурту без збільшення загальної кількості калорій може допомогти у боротьбі з гіпертонією, встановили науковці з США, результати дослідження яких були представлені на науковій конференції Американської кардіологічної асоціації, пишуть іноземні ЗМІ.

Дослідження показало, що ті люди, хто довгий час вживає йогурти, менш схильні до підвищення артеріального тиску в середньому мають більш низькі показники систолічного кров`яного тиску порівняно з тими, у кого в раціоні йогурту немає.

Систолічний тиск - це верхній показник при вимірюванні кров`яного тиску. Він показує швидкість проходження крові по судинах в результаті серцебиття.

Під час 15-річного дослідження вчені спостерігали за більш ніж 2000 добровольців, що не мають в анамнезі гіпертонії на момент початку експерименту. Кожен з учасників тричі за дослідження відповідав на запитання про вживання в їжу йогуртів.

В результаті, якщо хоча б 2% від щоденного споживання калорій припадало на йогурт, то ризик появи гіпертонії у учасників знижувався на 31%. Такі результати можна досягти при вживанні однієї чашки низькокалорійного йогурту раз в три дні, повідомляє Американська кардіологічна асоціація.