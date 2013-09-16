Найпопулярніша процедура омолоджування у США

За даними Американського товариства естетичної пластичної хірургії, найчастіше місцеві мешканки звертаються в клініки краси, щоб позбутися зморшок. Вибирають вони, в основному, малоінвазивні процедури, що не вимагають хірургічного втручання.

Тільки минулого року американки залишили в салонах естетичної хірургії майже 11 млрд доларів. 83% від цієї суми – оплата контурної пластики ("уколів краси": ботоксу і різних філлеропів). Правда, експерти вимушені констатувати – далеко не кожна пацієнтка у результаті залишається задоволена отриманим результатом, оскільки перед початком курсу ін`єкцій необхідно одержати консультацію у досвідчених фахівців (дерматолога і/ або пластичного хірурга), про що жінки деколи забувають.

Наочний приклад сумних наслідків надмірної самостійності – нове обличчя Шерон Осборн. Мало того, що після перенесеного захворювання (рак кишечника) дружині всесвітньо відомого музиканта не можна робити не тільки пластику, але і омолоджуючі процедури, вона ще і переборщила з ботоксом.

Тепер обличчя 61-річної телеведучої ще більше схоже на маску: немає жодної зморшки, але саме воно набуло одутлості.

korzonews.info