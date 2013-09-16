В штаті Колорадо (США) зникли безвісти 580 осіб

Щонайменше 580 осіб вважаються зниклими безвісти в американському штаті Колорадо через сильну повінь, повідомляє РІА «Новости» з посиланням на телеканал CNN.

Внаслідок стихії загинули четверо людей. Невідома доля 350 жителів округу Ларамі і 231 жителя округу Боулдер. Влада не виключає, що деякі люди залишили свої будинки самостійно й знаходяться в безпеці. Було евакуйовано 1,7 тисяч осіб і 300 тварин.

За оцінками влади, повінь завдала збитків округу Боулдер на суму в 150 мільйонів доларів. Внаслідок стихії було пошкоджено близько 30 мостів і кілька сотень кілометрів доріг.

Сьогодні знову очікуються шторми зі зливами. Проте, за даними ЗМІ, вода почала спадати.

Президент США Барак Обама напередодні ввів у затоплених районах режим надзвичайної ситуації. Режим НС дозволить місцевій владі отримати федеральну допомогу для боротьби з повінню.