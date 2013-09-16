У Індії 70 дітей госпіталізовано через лікарську помилку

Майже 70 дітей госпіталізовано в індійському штаті Західна Бенгалія після того, як замість вакцини проти поліомієліту їм помилково ввели вакцину проти вірусу гепатиту B.

Як передає ІТАР-ТАСС, на момент, коли помилку виявили, неправильну вакцину одержали понад 100 дітей.

Влада почала розслідування події. Кілька лікарів тимчасово усунуто від виконання своїх обов`язків.

Інцидент призвів до конфлікту місцевих жителів з владою. Батьки дітей захопили представника місцевого міністерства охорони здоров`я і відпустили його лише після втручання поліції.

itar-tass.com