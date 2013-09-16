У Індії 70 дітей госпіталізовано через лікарську помилку
11:18, 16 вересня 2013Зарубіжні новини
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Вкололи не ту вакцину
Майже 70 дітей госпіталізовано в індійському штаті Західна Бенгалія після того, як замість вакцини проти поліомієліту їм помилково ввели вакцину проти вірусу гепатиту B.
Як передає ІТАР-ТАСС, на момент, коли помилку виявили, неправильну вакцину одержали понад 100 дітей.
Влада почала розслідування події. Кілька лікарів тимчасово усунуто від виконання своїх обов`язків.
Інцидент призвів до конфлікту місцевих жителів з владою. Батьки дітей захопили представника місцевого міністерства охорони здоров`я і відпустили його лише після втручання поліції.
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