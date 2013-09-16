В Японії готуються до евакуації понад 10 тис. жителів

Понад 10 тисяч жителів японського острова Хонсю одержали рекомендації про евакуацію через наближення тайфуну «Ман-І».

Як передає РІА Новости з посиланням на місцеву владу, в префектурі Вакаяма через потужні зливи рекомендовано евакуюватися майже 5 тисячам осіб, у префектурі Кіото – 7 тисячам людей.

За попередніми даними, вже є постраждалі від шквалистого вітру.

Тайфун «Ман-І» рухається уздовж Японського архіпелагу на північний схід зі швидкістю 30 кілометрів за годину, набираючи силу. Тиск в центрі тайфуну становить 975 гектопаскалів. Швидкість вітру при поривах досягає 40 метрів за секунду. Як очікується, до середини дня у понеділок він може наблизитися до японської столиці.