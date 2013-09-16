Американські вчені заявляють про прорив у лікуванні лейкемії

Дослідники лабораторії ракових клітин у штаті Мейн заявляють про можливий прорив у лікуванні лейкемії.

Вчені створили молекулу, що змушує ракові клітини самознищуватися. При цьому здорові клітини залишаються неушкодженими.

«Наша молекула взаємодіє з захисним механізмом ракової клітини, який відсутній у нормальній клітині. І програма мутації ракової клітини стає її ж найбільшим ворогом», - пояснив науковець лабораторії Кевін Мілс.

Дослідження на мишах показали високий відсоток ефективності. Також лабораторія почала роботу з людськими тканинами.

Науковці ще мусять відпрацювати дозування та вивчити побічні ефекти від нових ліків перед тим, як розпочнуться клінічні випробування препарату на людях.

ukrainian.voanews.com