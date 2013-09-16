Американські вчені заявляють про прорив у лікуванні лейкемії
12:10, 16 вересня 2013Зарубіжні новини
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Ракові клітини самознищуються
Дослідники лабораторії ракових клітин у штаті Мейн заявляють про можливий прорив у лікуванні лейкемії.
Вчені створили молекулу, що змушує ракові клітини самознищуватися. При цьому здорові клітини залишаються неушкодженими.
«Наша молекула взаємодіє з захисним механізмом ракової клітини, який відсутній у нормальній клітині. І програма мутації ракової клітини стає її ж найбільшим ворогом», - пояснив науковець лабораторії Кевін Мілс.
Дослідження на мишах показали високий відсоток ефективності. Також лабораторія почала роботу з людськими тканинами.
Науковці ще мусять відпрацювати дозування та вивчити побічні ефекти від нових ліків перед тим, як розпочнуться клінічні випробування препарату на людях.
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