В цьому сезоні можливе повернення пташиного грипу

Продовольча і сільськогосподарська організація ООН (ФАО) у понеділок напередодні наступаючого сезону грипу випустила попередження про те, що віруси пташиного грипу H7N9 і H5N1 все ще представляють серйозну загрозу здоров`ю людини і тварин.

ФАО закликала світову спільноту бути пильними і докласти додаткових зусиль для запобігання епідемії, повідомляє РІА «Новости».

«Світ більш підготовлений до епідемії пташиного грипу, ніж будь-коли, зважаючи на 10-річний досвід роботи з вірусом H5N1 і останні успіхи в боротьбі з вірусом H7N9", - наводяться в повідомленні ФАО слова головного ветеринарного експерта організації Хуана Луброта, який виступив на спільній зустрічі Агентства США з міжнародного розвитку (USAID) і Всесвітньої організації охорони здоров`я тварин (ВОЗТ).

Проте, за словами експерта, необхідно продовжувати постійне спостереження, оскільки птахи продовжують переносити вірус пташиного грипу. "Необхідно докласти додаткових зусиль не тільки в уражених країнах, а й у сусідніх державах і в країнах, з якими налагоджені стійкі торгові зв`язки. Це особливо важливо для вірусу H7N9, оскільки він не виявляється у вигляді клінічних симптомів у птахів, і тому його складно виявити", - сказав він.

У зв`язку з цим ФАО зобов`язалася створити фонд екстрених ситуацій у розмірі 2 мільйонів доларів, до якого США внесуть додатковий внесок у розмірі 5 мільйонів доларів, щоб почати здійснювати заходи у відповідь на появу вірусу H7N9. "Постійне спостереження за вірусом є вкрай важливим для цілеспрямованого вживання заходів і скорочення зони розповсюдження", - пояснив Луброт.

Нагадаємо, спалахи пташиного грипу H5N1 викликають серйозні побоювання серед вірусологів і медиків, які заявляють про загрозу пандемії грипу, схожої за масштабами з пандемією грипу-"іспанки" в 1918 році, що забрала мільйони життів. Проте поки цей вірус не "навчився" розповсюджуватися традиційним для грипу повітряно-краплинним шляхом і передаватися від людини до людини, загрози пандемії немає. Цим видом грипу можуть заразитися лише люди, які тісно контактують з птахами.

Як повідомляв УНІАН, у серпні ц.р. в Італії вперше за останні вісім років було зафіксовано спалах пташиного грипу. Півмільйона курей було знищено на птахофермі в околицях Мордано (провінція Равенна). Дещо раніше аналогічну "зачистку" було проведено на фермі в Остеллато (район Феррари), де було забито 128 тис. несучок. Обидва господарства належать одній фірмі-виробнику "Сан Паоло".

Йдеться про вірус H7 типу А, повідомляють експерти Національного зоопрофілактичного інституту. Відомості підтверджені міністерствами охорони здоров`я і сільського господарства Італії і передані відповідним інстанціям Євросоюзу. Наголошується на оперативності вжитих заходів і особливо на тому факті, що випадків зараження людей не відзначено.