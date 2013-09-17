Продукти, які швидко очистять організм

Якщо після застілля, здається, що ти захворіла або навіть отруїлася – не виключено, що організм просто не в змозі утилізувати всі ці майонезні салати, смажене м`ясо, мариновані огірки, копчену скумбрію і пельмені і вивести шлаки. А значить, треба йому допомогти. Існує кілька продуктів, страви з яких допомагають у короткий час очистити організм, вигнати з нього залишки всього того неполезного, що в нього не без нашої допомоги потрапило, пишуть російські ЗМІ.

1. Гарбуз. За великим рахунком, гарбуз – справжня "санітар кишечника". Салат з сирої гарбуза, натертої на крупній тертці і заправлений сумішшю лимонного і апельсинового соку – практично універсальна "щітка", допомагає вичистити наслідки поїдання жирної, а також рясних алкогольних узливань, вивести шлаки. Гарбуз, запечений в глиняному горщику, володіє жовчогінним ефектом, і сприяє відновленню печінки після застілля. І навіть підсушені в духовці гарбузове насіння прискорюють відновлення слизової оболонки кишечника (а заодно позбавляють від деяких паразитів). Однак швидкодіючою стравою, що очищає з гарбуза є гарбузово-імбирний суп. Його варять на трохи підсоленій воді без додавання масла та вершків, потім збивають у блендері і їдять, коли він трохи охолоне.

2. Моркву. Морква "працює прибиральницею", очищає організм тільки в сирому вигляді. Краща компанія для неї – варена червона або чорна квасоля (так досягається хороший ранозагоювальний ефект), червона "ялтинська" цибуля, а також світлі родзинки. Морква чудово приводить до ладу шлунково-кишковий тракт, особливо після того, як ви об`їлися смаженим м`ясом або шашликами. Заправляти морквяний салат найкраще теж лимонним соком, але обов`язково з невеликою кількістю нерафінованої рослинної олії – інакше вітамін А не зможе засвоїтися повністю.

3. Буряк. Багато хто знає, що сира буряк може бути небезпечною, і після того, як ви її очистили і нарізали (або подрібнили в блендері) її треба на деякий час залишити на повітрі. Однак, саме сира або напівсира (відварена протягом 25 хвилин) – відмінна "щітка" для кишечника. Для досягнення максимального ефекту подрібнений буряк можна змішати з хумусом, ошпареним чорносливом, дрібно нарізаною кінзою або часником. Заправити оливкову олією.

4. Каша з висівками. Для її приготування краще використовувати злаковий коктейль з пластівців декількох сортів – вівсяних, рисових, гречаних, які необхідно змішати з висівками в пропорції 1:1. З суміші зварити рідку кашу на воді, без солі і цукру, і з`їсти її на сніданок, обід і вечерю. Але майте на увазі, у цій каші є одне протипоказання – виразка шлунка.

5. Сочевиця. Особливо зелена і чорна – фантастичні "щітки". Деякі дієтологи пропонують включати найпростішу сочевичну юшку (найпростіший густий суп, що складається лише з сочевиці, води і невеликої кількості солі) в меню і тим, хто сидить на строгій дієті, і тим, хто не відмовляє собі в надмірностях. Сочевиця містить чимало сполук, які нейтралізують наслідки безсистемного харчування. До речі, світовий досвід вже довів, що регулярне вживання сочевиці підлітками практично повністю позбавляє їх від юнацьких прищів!