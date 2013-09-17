У Мексиці в результаті урагану і шторму загинуло 50 людей

Кількість загиблих у результаті урагану «Інгрід» і тропічного шторму «Мануель» у Мексиці, за останніми даними, досягла 50 осіб, повідомляє РІА «Новости» з посиланням на місцеві ЗМІ.

Так, у штаті Герреро на тихоокеанському узбережжі загинуло загалом 30 людей, 12 людей стали жертвами обвалу в штаті Веракрус. Ще вісім жертв налічується в штатах Ідальго, Оахака і Пуебла. При цьому повідомляється про 25, які зникли безвісти.

Майну і житлу майже 240 тисячам осіб заподіяно серйозний збиток. Загальна ж кількість потерпілих від тих чи інших наслідків стихії досягає 1,2 мільйона осіб.

«Інгрід» і «Мануель» одночасно обрушилися на Мексику відразу з двох боків - з Атлантичного і Тихого океанів. Метеорологи стверджують, що востаннє такий одночасний удар стихій спостерігався в Мексиці в 1958 році.

Серйозно постраждало курортне місто Акапулько, куди у понеділок вилетів президент країни Енріке Пенья Ньєто для вивчення ситуації на місці. Міністри його уряду вирушили в інші постраждалі штати, щоб керувати рятувальними і відновлювальними роботами.