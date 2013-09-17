У Росії майже 8,5 млн. осіб є наркоманами, що становить близько 6% населення країни.

Як повідомили УНІАН у прес-службі уряду РФ, про це йдеться в постанові про створення системи держпідтримки недержавних реабілітаційних центрів для осіб, які вживають наркотичні засоби і психотропні речовини з немедичною метою.

«Загальна кількість осіб, які вживають наркотичні засоби і психотропні речовини з немедичною метою, в Російській Федерації оцінюється у 8,5 млн. людей», - йдеться в документі.

При цьому наголошується, що в Росії із 110 тис. засуджених за наркозлочини лише 25 тис. проходять курс реабілітації.

За даними уряду, відсутність дієвої системи реабілітації і ресоціалізації наркоспоживачів призводить до того, що після лікування на реабілітацію направляються не більше 5% хворих. Основне навантаження з організації соціальної реабілітації і повернення споживачів наркотичних засобів і психотропних речовин у суспільство несуть недержавні громадські організації.

Уряд РФ вважає, що з метою підвищення ефективності реабілітації осіб, які вживають наркотичні засоби і психотропні речовини з немедичною метою, необхідно створити систему державної підтримки соціально орієнтованих некомерційних організацій, що здійснюють профілактику немедичного споживання наркотичних засобів і психотропних речовин, комплексну реабілітацію і ресоціалізацію осіб, які вживають наркотичні засоби і психотропні речовини з немедичною метою.

Населення Росії, згідно з даними Росстату, становить 143,4 млн. осіб. Таким чином, частку наркоманів уряд оцінює приблизно в 5,9%.