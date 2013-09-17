У Грузії стався землетрус магнітудою 5,3

Землетрус магнітудою 5,3 було зафіксовано в Грузії, він не спричинив серйозних збитків.

Як передає РІА «Новости», за даними Центру сейсмічного моніторингу Грузії, землетрус магнітудою 5,3 стався сьогодні вранці. Епіцентр розташований за 17 кілометрів на північ від міста Кварелі в регіоні Кахетії. Осередок землетрусу залягав на глибині 11 кілометрів.

За словами керівника місцевого муніципалітету, "було перевірено всі села на прилеглій території і, на щастя, жодних руйнувань не спостерігалося". Він зазначив, що пошкоджено лише дахи кількох будинків у Кварелі.

Підземні поштовхи також відчувалися в столиці Грузії.