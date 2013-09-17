Паркінсонізм можна виявити за почерком людини

Хворобу Паркінсона можна діагностувати на ранній стадії розвитку, порівнюючи почерк людей, передає The Times of India. Професор Сара Розенблум з Університету Хайфи констатує: при написанні у людини задіяна не тільки моторика, але й когнітивні здібності. Тому метод ефективний.

Як показало опитування, пацієнти відзначали когнітивні зміни раніше, ніж відбувалися зміни в моториці. Був проведений експеримент: людей попросили написати їх імена і дали їм адреси, які потрібно було скопіювати. Учасники, 40 дорослих осіб, на 50% були здоровими людьми і на 50% - людьми з ранньою формою розвитку паркінсонізму.

Виявилось, особи з паркінсонізмом використовували занадто зменшені по величині букви (мікрографія), менше тиснули на ручку під час письма, і в цілому їм потрібне більше часу на виконання завдання. Також у них більше часу ручка не стикалася з поверхнею паперу під час написання кожної букви і кожного слова. Виходить, що мозок довше планував, що потрібно зробити. А це говорить про зниження когнітивних здібностей.

meddaily.ru