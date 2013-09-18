Вбережімо здоров'я в сезон дощів

Спекотні дні різко змінилися на дощові і холодні. Від таких перепадів зовнішніх температур повітря, насамперед, страждає наше здоров`я і здоров`я наших дітей, пишуть російські ЗМІ.

Коли спеку змінює холод і назад, організм людини неминуче переживає стрес, виробляється гормон кортизол, що пригнічує імунітет.. Кожна людина відчуває в такі періоди ті чи інші нездужання: головний біль, біль в суглобах, простудні захворювання, перепади артеріального тиску та інше. Чим міцніше імунна система людини, тим менше його організм схильний до перерахованим вище недуг. Теж саме стосується і наших дітей. Тому в першу чергу необхідно зайнятися зміцненням імунної системи, а саме провести імуностимулюючу терапію..

В аптеці необхідно придбати адаптогенні препарати, що містять женьшень, элеутерокок, родіолу рожеву або ехінацею, які надають стимулюючі вплив на весь організм, тонізуючі і знижують його сприйнятливість до різних вірусів. Згідно дозування, зазначеним в інструкції із застосування, загально стимулюючі препарати краще приймати вранці.

Ваш щоденний раціон в сезон низьких температур повітря та дощів повинен містити більше білків і жиру, іншими словами більше їжте м`ясо, причому краще це робити в пареному, вареному або печеному вигляді, приправивши різними спеціями, що містять ефірні олії.

Більше проводите час на свіжому повітрі і застосовуйте більше фізичних навантажень.