На півночі Індії зникли без вісті більш як 4 тис. осіб

Загальна кількість людей, які вважаються зниклими без вісті після обвалів і повеней у північному індійському штаті Уттаракханд у червні цього року, становить 4 тисячі 83, повідомляє РІА «Новости» з посиланням на газета Hindu.

Раніше повідомлялося, що без вісті пропали близько 5,7 тисячі осіб.

При цьому останні цифри також поки що не остаточні.

Найважче для місцевих служб скласти списки зниклих без вісті іноземців. Раніше повідомлялося, що їх кількість становить 305 осіб - йшлося про непальців, американців, британців і громадян ОАЕ.

Сильні зливи 14-17 червня спричинили розлив ряду річок, обвали і повені. Було знайдено тіла близько тисячі осіб. Екологи заявляють, що лихо в Уттаракханді досягло таких масштабів через зменшення площі лісів, погано спланованого будівництва дамб, спорудження будинків у місцях, де є загроза обвалів.

У ході рятувальної операції було евакуйовано близько 110 тисяч осіб, значну частину - повітряним шляхом.