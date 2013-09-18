Названі кліматично вразливі місця на Землі

Південно-Східна Азія, західна і центральна Європа, східна частина південноамериканського континенту і південь Австралії – найбільш вразливі регіони, яких може торкнутися зміна клімату, заявляють австралійські вчені в статті, опублікованій в журналі Nature Climate Change.

Як уточнюється, вчений Джеймс Уотсон з університету Квінсленда (Австралія) і його колеги зазначають, що більшість оцінок регіональних ризиків через зміни клімату враховують тільки те, наскільки сильні його прогнозовані наслідки для конкретної території. Разом з тим, в традиційний показник вразливості для кліматичних змін входять також чутливість екосистем до таких змін і здатність мешканців регіону адаптуватися до них.

Вчені запропонували метод більш повної оцінки вразливості територій, в який, зокрема, додали показники цілісності екосистем – частку незайманого природного рослинного покриву, а також стабільності клімату – міри того, наскільки схожим клімат в 2050 році буде на сьогоднішній.

Їх розрахунки виявили розбіжності з традиційними оцінками вразливості, в яких зазвичай лідирують центральна Африка, північ Південної Америки і північ Австралії. Велика частина території Росії, за оцінками авторів, має досить високий ступінь цілісності екосистем, але низький рівень стабільності клімату – до вразливих за обома параметрами регіонів належать південні регіони європейської частини РФ , Уралу та Західного Сибіру.

Уотсон і його колеги вважають , що їхній підхід дозволить більш точково підходити до проблеми адаптації до зміни клімату. Крім того, вони підкреслюють, що стратегії адаптації в тій чи іншій мірі необхідні всім регіонам, навіть оціненим як благополучні.

Як повідомлялося, вчені з Данії прийшли до висновку, що кліматичні зміни призведуть до колонізації Гренландії новими видами рослин.

korrespondent.net