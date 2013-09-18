Електронний "ніс" допоможе виявити рак легень

Вчені з Латвії розробили новий метод діагностики раку легенів, що дозволяє визначати захворювання за диханням людини.

Новий метод є більш дешевим і неінвазивним. Він полягає в аналізі повітря, що видихається людиною за допомогою електронного "носа" - спеціального пристрою, який виявляє в повітрі органічні сполуки.

Як зазначають розробники, досі вченим не вдавалося з`ясувати, які з цих речовин відносяться до тих чи інших захворювань легенів, але новий прилад вдалося "навчити" досить добре відрізняти рак легенів від інших легеневих захворювань.

Для того, щоб перевірити цю технологію, дослідники запросили 475 осіб взяти участь в експерименті. З них 252 мали рак легенів, 223 були здорові або мали інші легеневі захворювання. Близько 56% запрошених курили, інші не мали цієї шкідливої ​​звички.

У результаті "електронний ніс" зміг точно діагностувати рак легенів у 114 курців і 128 некурців, поставивши всього 10 невірних діагнозів.

Надалі, сподіваються дослідники, результати їхньої роботи допоможуть більше зрозуміти про те, як розвивається рак легенів, і стандартизувати практику застосування "електронного носа" в різних центрах діагностики.

Раніше у США вчені вивчили геноми понад сім тисяч хворих на рак та розкрили причини і механізми появи тридцяти найпоширеніших видів пухлин, що допоможе знайти спільні риси між ними і дозволить почати роботу над універсальними методами боротьби з раком.

korrespondent.net