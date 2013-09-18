У Польщі через "замінування" обшукали 200 ресторанів McDonalds

Працівники польської поліції у вівторок, 17 вересня, обшукали більш як 200 ресторанів мережі McDonalds, але в жодному з них не було виявлено вибухівки, про яку напередодні повідомила в поліцію невідома людина телефоном.

Про це УНІАН повідомили сьогодні у прес-службі польської поліції.

У прес-службі відзначили, що поліція не може ігнорувати повідомлення про замінування навіть у випадку, коли все виглядає на "дурний жарт", нагадавши, що такі витівки суворо караються польським законодавством.

"Авторам фальшивого повідомлення загрожує позбавлення волі до 8 років. Крім цього, вони можуть бути змушені відшкодувати завдані збитки", - відзначили у поліції.

Згідно з повідомленням, правоохоронці продовжують шукати особу, котра 17 вересня близько обіду повідомила про замінування одного із ресторанів McDonalds.

Польські медіа зауважують, що перевірка ресторанів цієї мережі тривала до пізнього вечора, а інформацію про бомбу отримав працівник одного із ресторанів у столиці Польщі, Варшаві.

*** За інформацією РІА «Новости», 17 вересня відвідувачів ресторанів McDonalds по всій Польщі евакуювали через повідомлення про бомбу, нібито закладену в одному із закладів.

Як повідомляють польські ЗМІ, всього під цією вивіскою в країні працюють 311 ресторанів. "Оскільки ми не ігноруємо такі сигнали, відразу була проінформована поліція. Вона зробила дії по всій Польщі", - сказав прес-секретар McDonalds в Польщі Кшиштоф Клапа, додавши, що мережа викупила страховку навіть на такий незвичайний випадок.

Евакуація відбувалася по всій країні, в тому числі у Варшаві, Ельблонзі, Вроцлаві, Бидгощі, Любліні. Через те, що кількість фахівців обмежена, перевірка об`єктів проходила по черзі.