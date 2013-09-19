У Канаді в ДТП загинули 6 осіб і 30 постраждали

Шестеро осіб загинуло і 30 дістали поранення під час зіткнення потягу з автобусом у столиці Канади Оттаві.

Як передає РІА «Новости», стан 11 потерпілих оцінюється як критичний.

Аварія сталася на залізничному переїзді вчора вранці. За інформацією представників транспортних компаній, причини зіткнення поки що невідомі, ведеться розслідування. За словами очевидців, автобус ігнорував застережливі сигнали і не загальмував перед переїздом.