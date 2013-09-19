В Румунії під час ДТП загинули двоє українських туристів, п’ятеро – госпіталізовані.

Як повідомили УНІАН у Департаменті інформаційної політики Міністерства закордонних справ України, за інформацією Генерального консульства України в Сучаві, 19 вересня ц.р. внаслідок аварії автобуса, який перевозив українських туристів, в повіті Вранчя (Румунія) загинуло 2 громадян України та ще 5 наших співвітчизників отримали поранення різного ступеня тяжкості. Постраждалих громадян доставлено до місцевої лікарні швидкої допомоги.

На місці події перебуває Генеральний консул України в Сучаві.

Зазначена справа перебуває на особливому контролі в Генеральному консульстві України в Сучаві та Департаменті консульської служби МЗС України.

Як повідомляв УНІАН, вночі 19 вересня автобус з українськими туристами перекинувся на в`їзді в село Марашешті. За даними поліції, швидше за все, водій автобуса заснув за кермом. Кілька десятків з майже 80 пасажирів отримали медичну допомогу на місці. На місце прибули сім машин швидкої допомоги і кілька екіпажів поліцейських і пожежників. Туристи з Україні поверталися з відпустки в Болгарії.