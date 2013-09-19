Виноград захистить від раку та хвороб серця

Вчені перевірили ефект 446 різних сполук, що впливаютьна імунну систему, і виявили два найбільш дієвих, пише The Telegraph. Ці сполуки взаємодіяли з вітаміном D, підвищуючи активність гена CAMP. Даний ген допомагає підсилити імунну відповідь.

Першою сполукою був ресвератрол, який можна знайти в червоному винограді. Його вже пов`язували з антиракових ефектом і зниженням ризику хвороб серця. Але остання робота Орегонського університету стала першим дослідженням, який наочно продемонстрував, як з`єднання взаємодіє з вітаміном. Друга сполука - птеростилбен (міститься в голубиці, зменшує показники холестерину).

Доктор Адріан Гомбарт, керівник дослідження, констатує: спільна діяльність цих сполук разом з вітаміном D однозначно посилює експресію гена CAMP. Даний ген задіяний в роботі імунної системи, як і вітамін D. Але про ресвератроле і птеростилбене в науковому співтоваристві заговорили вперше. Поки що дослідження проводилися тільки на клітинних культурах в лабораторії. Тому важко сказати, наскільки сполуки, будучи в складі продуктів харчування, виявляться ефективними і покажуть такий же результат.