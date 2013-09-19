Вчені виявили ген, що захищає від ВІЛ

Команда дослідників із King`s College London вперше виявила ген, потенційно здатний захистити організм від вірусу імунодефіциту людини (ВІЛ).

Як повідомляє портал «Медновини», кодований геном MX2 білок, як встановили автори дослідження, ефективно пригнічує здатність вірусу, що вже потрапив у кров, до реплікації, а також включає біологічний механізм стійкості до ВІЛ, що дає надію на появу в майбутньому нового нетоксичного методу терапії викликаного вірусом синдрому набутого імунодефіциту (СНІД), заснованого на активізації власних захисних сил організму. Роботу опубліковано 18 вересня в журналі Nature.

Проводячи лабораторні експерименти на двох лініях лейкоцитів, в одній з яких ген MX2 був активований, а в іншій - «вимкнений», автори виявили, що в першому випадку кодований геном однойменний білок повністю блокував здатність вірусу, що вже проник у клітину, до реплікації, завдяки зв`язуванню з ключовим білком вірусної оболонки й пригніченню процесу самоскладання вірусних часток. У тих клітинах, де ген MX2 був не активний, вірус успішно реплікувався й поширився.

Крім того, як виявилось, білок MX2 запускає в клітинах синтез альфа-інтерферону, що робить їх стійкими до ВІЛ.

«Досі ми дуже мало знали про ген MX2, проте тепер нам відкрилася його захисна антивірусна функція й здатність бити в найуразливішу точку життєвого циклу вірусу, - зазначив провідний автор роботи професор Майк Мелім (Mike Malim). - Це відкриває нові можливості з розробки методів нетоксичної терапії».

На думку Меліма, надалі може бути два шляхи - створити речовину, що імітує функції білка MX2 або ж препарат, що активує ген MX2. «Розробка ліків, які стимулюють захисні сили організму, дуже важлива, оскільки відбувається запуск природних процесів, а крім того, виключається проблема розвитку резистентності до препаратів», - підкреслив Мелім.

medportal.ru