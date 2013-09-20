Постраждалі в Румунії українці вирушили до Чернівців

Автобус із 70 постраждалими вчора в ДТП в Румунії громадянами України о 15.00 вирушив з міста Аджуд в напрямку Чернівців (відстань – близько 350 км).

Про це УНІАН повідомили у Департаменті інформаційної політики Міністерства закордонних справ з посиланням на Генеральне консульство України в Сучаві.

Водночас один громадянин України, якому за наслідками аварії було зроблено хірургічну операцію, разом з дружиною залишився на певний час для продовження лікування у повітовій лікарні в м. Фокшань, поінформували в МЗС.

З метою забезпечення безперешкодного перетину кордону на пункті пропуску «Сірет-Порубне» постраждалих супроводжує Генеральний консул України, додали в міністерстві.

Як повідомляв УНІАН, внаслідок аварії автобуса з українськими туристами в повіті Вранчя (Румунія) загинули 2 громадян України та ще 5 отримали травми різного ступеня тяжкості.

За даними поліції, ДТП сталося, швидше за все, через те, що водій автобуса заснув за кермом. Кілька десятків із майже 80 пасажирів отримали медичну допомогу на місці.

Туристи з Україні поверталися з відпустки в Болгарії.