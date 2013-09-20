В Японії в префектурі Фукусіма стався землетрус

Землетрус магнітудою 5,8 стався в Японії в районі префектури Фукусіма. Про це повідомляє РІА «Новости» з посиланням на головне метеорологічне управління країни.

Вогнище землетрусу залягало на глибині 20 кілометрів, епіцентр розташовувався на тихоокеанському узбережжі префектури.

Поштовхи відчувалися в 17 префектурах, в тому числі і в Токіо.

Загрози цунамі немає. Інформації про жертви і руйнування не надходило. Повідомлень про пошкодження на аварійній АЕС "Фукусіма-1", що знаходиться в префектурі, поки також немає.