У США в житловому будинку виявлено більш як 800 змій

Співробітник відділу з контролю за тваринами незаконно тримав у своєму будинку в передмісті Нью-Йорка 850 змій, зокрема двох двометрових бірманських пітонів, передає РІА «Новости» з посиланням на телеканал CNN.

Як повідомив представник Товариства боротьби з жорстоким поводженням з тваринами Рой Гросс, власник будинку Річард Парінелло тримав змій у гаражі в спеціальних контейнерах. Гросс наголосив, що всі рептилії здорові, і не зафіксував жорстокого поводження з ними.

Парінелло здійснював незаконну торгівлю зміями. На його сайті Snakeman`s Exotics представлено колекції пітонів, удавів і вужів для продажу. Крім змій, у будинку було виявлено кількох тарантулів. Продавець змій оцінив свою колекцію рептилій у півмільйона доларів.