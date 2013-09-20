Вправи для красивого тіла і гарного настрою

Вправи Дженніфер Еністон напевно будуть цікаві тим із вас, хто прагне підтримувати своє тіло гарним і молодим.

Секрет гарного молодого і підтягнутого тіла Дженніфер Еністон криється в регулярних заняттях фітнесом. Вправи Дженніфер Еністон розроблені на основі йоги її тренером Менді Інгбер і складаються з кількох нескладних асан.

Щоб мати такий самий чарівний вигляд, як у американської кінозірки, намагайтеся виконувати Вправи Дженніфер Еністон регулярно, не менше 3 разів на тиждень, і результат не змусить довго чекати.

Перед виконанням вправ Дженніфер Еністон слід підготувати м`язи розігріваючими вправами і розтяжками, а також налаштуватися психологічно до асан.

Вправи Дженніфер Еністон - Метелик

Сидячи на підлозі з прямою спиною, розведіть ноги, зігніть у колінах, притисніть ступні одна до одної і обхопіть їх пальцями. Нахиліться вперед якнайдалі, зберігаючи спину прямою. Затримайтеся в такій позі на 5-10 подихів.

Вправи Дженніфер Еністон - Ножиці

Лежачи на спині, заведіть долоні під сідниці, випряміть ноги і підніміть їх вгору з витягнутими носками. За рахунок сили преса поперемінно схрещуйте у повітрі ноги - ліву над правою і навпаки. Слід робити 2 підходи по 8-10 разів.

Вправи Дженніфер Еністон - Посох

Лежачи обличчям униз, упріться долонями в підлогу на рівні грудей. Спираючись на носки, випряміть руки і відіжміться від підлоги, утримуючи прямий корпус. Перенісши вагу тіла на ліву руку, поверніться вправо і підніміть праву руку вгору. Затримайтеся в такій позі на 5-10 подихів. Якщо відразу важко, можна опертися на коліно лівої ноги. Повторіть те саме з іншою рукою.

Вправи Дженніфер Еністон - Півмісяць

Станьте прямо, зробіть лівою ногою великий крок уперед, підніміть руки вгору і присядьте, зігнувши ліву ногу під кутом 90°. Затримайтеся в такому положенні на 5-10 подихів. Повторіть вправу з іншою ногою.

Вправи Дженніфер Еністон - Міст

Лежачи на спині, зігніть ноги в колінах, а руки витягніть уздовж тіла. Впираючись п`ятами в підлогу, підніміть таз максимально вгору, а вагу тіла утримуйте руками. Затримайтеся в такому положенні на 5-10 подихів.

Вправи Дженніфер Еністон - Кішка

Стоячи на колінах, прямими руками упріться в підлогу. На вдиху підніміть голову вгору, максимально прогніть спину і затримайте дихання. На видиху опустіть голову, упершись підборіддям у груди, вигніть спину вгору і затримаєтеся в такій позі на 5-10 подихів.

Вправи Дженніфер Еністон - Дерево

Станьте прямо, зігніть ліву ногу, упріться п`ятою в праве стегно якомога вище і відведіть коліно вбік. Підніміть руки вгору і розведіть в сторони долонями всередину. Затримайтеся в такій позі на 5-10 подихів.

Вправи Дженніфер Еністон - Стілець

Станьте прямо, ноги поставте разом, руки підніміть над головою долонями всередину. Плавно згинаючи коліна, опускайте пряме тіло вниз, неначе сідайте на стілець. Затримайтеся в такій позі на 5-10 подихів.

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