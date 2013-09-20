В Індонезії через виверження вулкану залишили будинки 15 тис. людей

Більш як 15 тисяч людей були змушені залишити свої будинки через виверження найвищого на індонезійському острові Суматра вулкану Сінабунг, повідомляє РІА «Новости».

"На цей момент 15 тисяч 281 людину евакуйовано в 16 тимчасових притулків на території району Каро (провінції Північна Суматра)", - заявив офіційний представник місцевої влади Роберт Перангінангін.

Вулкан заввишки 2,46 кілометра знов прокинувся 15 вересня після трирічної перерви, викинувши стовп диму заввишки три кілометри. Індонезійська влада попередила авіакомпанії, що здійснюють рейси в цьому районі, про небезпеку.

В ході попереднього - і першого за більш як чотири століття - виверження "вогняної гори", розташованої поблизу столиці провінції Північна Суматра міста Медан, загинули дві людини.

Індонезія є частиною так званого "Тихоокеанського вогняного кільця" - потужного тектонічного розлому. Плита, що формує дно Індійського океану, "втискується" тут під азіатську плиту, частиною якої є Суматра. Напруга, що накопичується, час від часу вивільняється у вигляді підземних поштовхів гігантської сили і сильних вивержень вулканів.