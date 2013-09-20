У Мексиці кількість жертв стихії зросла до 97 осіб

Тропічний шторм і ураган

За даними мексиканської влади, від повеней і обвалів, викликаних тропічним штормом "Мануель" і ураганом "Інгрід", загинули вже як мінімум 97 чоловік. Як передає російська служба Бі-Бі-Сі, поблизу міста Ла Песка неподалік від тихоокеанського побережжя житловий район виявився похоронений зсувом. Виявлено щонайменше 15 тіл загиблих, майже 70 жителів зникли безвісти. bbc.co.uk

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