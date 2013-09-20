Неякісні імплантати молочної залози загрожують раком
Токсичний промисловий силікон
Іван Кашніков, пластичний хірург, член Європейського товариства пластичних хірургів
розповідає, чи можуть неякісні грудні імплантати викликати рак грудей.
"Не так давно дістала резонанс історія з імплантатами PIP. Як показало розслідування, ці імплантати розривалися або підтікали. До того ж, в них був небезпечний наповнювач - не медичний, а токсичний промисловий силікон.
Операції із застосуванням даних імплантатів проводилися досить активно. І зараз фахівці тільки підраховують можливу втрату, нанесену здоров`ю жінок. Є інформація про розвиток раку унаслідок застосування імплантатів. Також відомо, що багатьом пацієнткам пластичних клінік довелося видалити імплантати.
Можу сказати наступне: дійсно, подібні неякісні імплантати здатні підвищувати ризик раку грудей. Тому я настійно рекомендую всім, у кого стоять дані імплантати, змінити їх на інші, перевірених фірм". meddaily.ru