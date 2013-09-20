Неякісні імплантати молочної залози загрожують раком

Іван Кашніков, пластичний хірург, член Європейського товариства пластичних хірургів

розповідає, чи можуть неякісні грудні імплантати викликати рак грудей.

"Не так давно дістала резонанс історія з імплантатами PIP. Як показало розслідування, ці імплантати розривалися або підтікали. До того ж, в них був небезпечний наповнювач - не медичний, а токсичний промисловий силікон.

Операції із застосуванням даних імплантатів проводилися досить активно. І зараз фахівці тільки підраховують можливу втрату, нанесену здоров`ю жінок. Є інформація про розвиток раку унаслідок застосування імплантатів. Також відомо, що багатьом пацієнткам пластичних клінік довелося видалити імплантати.

Можу сказати наступне: дійсно, подібні неякісні імплантати здатні підвищувати ризик раку грудей. Тому я настійно рекомендую всім, у кого стоять дані імплантати, змінити їх на інші, перевірених фірм". meddaily.ru