Чіпси - джерело отруйної речовини

Маленьким дітям категорично заборонено їсти картопляні чіпси. Як показало дослідження Бристольского університету, даний продукт викликає незворотні зміни в мозку дитини, пише "Правда.RU".

Учені спеціально проаналізували стан мозку дітей 3-4 років. Ці діти майже щодня їли чіпси. У результаті у них знижувалася якість пам`яті і ініціативність. Причина у великому об`ємі споживаних з чіпсами насичених жирів. Вони не дають дитячому мозку функціонувати правильним чином.

Згідно з зробленими висновками, основний удар по мозку наносив акриламід. Його можна знайти у всіх чіпсах. Це мутаген і канцероген. Через його властивості учені також не рекомендують їсти чіпси вагітним жінкам.

До речі, акриламід утворюється природним чином при термічній обробці цілого ряду продуктів. До їх числа входять кава, шоколад, мигдаль, картопля фрі, крекери, чіпси, каші і хліб. Вперше про його шкоду заговорили в 2002 році, коли шведські учені виявили сполуку в деяких печених і смажених продуктах.

meddaily.ru