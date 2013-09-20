Вітаміни групи B допоможуть уникнути інсульту

Проаналізувавши масив даних, одержаних в ході більш як десяти різних клінічних випробувань, китайські учені прийшли до висновку, що вітаміни групи B сприяють зниженню ризику розвитку інсульту приблизно на сім відсотків. Проте, як показало дослідження, на ступінь тяжкості інсульту, а також на ступінь ризику смерті від інсульту прийом вітамінних добавок не впливає. Результати роботи були опубліковані в журналі Neurology.

По зауваженню Сюй Юйміна ( Xu Yuming), одного з авторів роботи, попередні дослідження на цю тему мали досить суперечливі результати, а в деяких з них навіть передбачалося, що харчові добавки із змістом вітамінів групи B, навпаки, можуть збільшувати ризик розвитку інсульту.

У цьому дослідженні автори вивчили вплив прийому вітамінів групи B в порівнянні з прийомом плацебо або дуже низьких доз цих вітамінів. Всього були проаналізовані дані більш, ніж 50 тисяч осіб, яких спостерігали протягом напівроку. В цілому, результати дослідження довели користь прийому вітамінів групи B для зниження ризику розвитку інсульту.

Грунтуючись на отриманих результатах, як відзначає Юймін, можна сказати, що здатність вітамінів групи B зменшувати ризик розвитку інсульту може залежати і від інших чинників, таких, як швидкість всмоктування організмом вітамінів, концентрація в крові вітамінів, наявність захворювання нирок або високий кров`яний тиск.

medportal.ru