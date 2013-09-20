Розроблено прилад для пошуку людей під завалами
16:01, 20 вересня 2013Зарубіжні новини
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Радіус дії приладу 30 метрів
NASA спільно з Міністерством внутрішньої безпеки США розробило прилад, що допомагає знаходити людей під завалами, реєструючи їх серцебиття.
Пристрій під назвою FINDER буде представлено 25 вересня у місті Лортон в штаті Віргінія.
Він призначений для пошуку людей в умовах стихійних лих або надзвичайних ситуацій.
FINDER здатний зареєструвати серцебиття людини, що перебуває на глибині дев`ять метрів під уламками будівель або конструкцій і на глибині шість метрів - під бетонними плитами.
На відкритих просторах радіус дії приладу становить 30 метрів.
Очікується, що американські рятувальники зможуть почати використовувати FINDER вже наступного року.
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