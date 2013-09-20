Розроблено прилад для пошуку людей під завалами

NASA спільно з Міністерством внутрішньої безпеки США розробило прилад, що допомагає знаходити людей під завалами, реєструючи їх серцебиття.

Пристрій під назвою FINDER буде представлено 25 вересня у місті Лортон в штаті Віргінія.

Він призначений для пошуку людей в умовах стихійних лих або надзвичайних ситуацій.

FINDER здатний зареєструвати серцебиття людини, що перебуває на глибині дев`ять метрів під уламками будівель або конструкцій і на глибині шість метрів - під бетонними плитами.

На відкритих просторах радіус дії приладу становить 30 метрів.

Очікується, що американські рятувальники зможуть почати використовувати FINDER вже наступного року.

ua.korrespondent.net