Креветки уповільнюють процеси старіння

Радять якомога частіше їсти морепродукти. І не даремно. Виявляється, люди, які регулярно вживають такі ласощі, як креветки, тим самим уповільнюють процеси старіння і ефективно захищають свій організм від багатьох захворювань, пишуть іноземні ЗМІ.

Основною причиною корисних властивостей креветок є пігмент астаксантин, розташований в їх головах. Креветочний астаксантин в 10 разів активніше антиоксидантів, що містяться в овочах і фруктах, і навіть в 500 разів могутніше вітаміну Е, відомого як основний вітамін продовження молодості.

Креветочний пігмент здатний поліпшувати стан серцево-судинної системи, а також ефективно запобігати розвитку інсульту і гіпертонії. Крім того, це з`єднання захищає клітини організму від передчасного старіння.