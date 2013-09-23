Землетрус магнітудою 4,9 стався в Киргизії

Землетрус магнітудою 4,9 зафіксовано на території Киргизії, повідомляє РІА «Новости» з посиланням на сейсмологічну експедицію Комітету науки міністерства освіти і науки Казахстану.

За даними фахівців, землетрус був зафіксований 20 вересня у 22.28 за Алма-Атинським часом (19.28 за київським часом) в 111 кілометрах на північний захід від Алма-Ати. Вогнище землетрусу залягало на глибині 10 кілометрів.

В Алма-Аті підземні поштовхи відчувалися з силою 2-3 бали за шкалою МSК-64. Відомостей про жертви або руйнування не надходило.