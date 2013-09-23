В Індії обвалилася чотириповерхова будівля

Будівля обвалилася в місті Мумбра в західному індійському штаті Махараштра сьогодні, передає РІА «Новости» з посиланням на індійський телеканал NDTV.

Інцидент стався в місті-супутнику Мумбаї в окрузі Тхане. Чи знаходилися в чотириповерховій будівлі на момент обвалу люди, не повідомляється.

Раніше в червні цього року в результаті обвалу покинутого чотириповерхового будинку в Мумбрі загинуло семеро осіб.