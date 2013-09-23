В Індії обвалилася чотириповерхова будівля
10:27, 23 вересня 2013Зарубіжні новини
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У місті-супутнику Мумбаї
Будівля обвалилася в місті Мумбра в західному індійському штаті Махараштра сьогодні, передає РІА «Новости» з посиланням на індійський телеканал NDTV.
Інцидент стався в місті-супутнику Мумбаї в окрузі Тхане. Чи знаходилися в чотириповерховій будівлі на момент обвалу люди, не повідомляється.
Раніше в червні цього року в результаті обвалу покинутого чотириповерхового будинку в Мумбрі загинуло семеро осіб.
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