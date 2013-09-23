У Мексиці кількість загиблих від стихії перевищила 100

Кількість загиблих унаслідок шторму «Інгрід» і урагану «Мануель» в Мексиці збільшилася до 101.

Як передає РІА «Новости», про це повідомив міністр внутрішніх справ країни Мігель Осоріо Чонг.

За його словами, в результаті зсуву в населеному пункті Пінтада в штаті Герреро безвісти зникли 68 чоловік.

В цілому від стихії постраждали 24 штати Мексики, а в тимчасових притулках залишаються 58 тисяч чоловік. "Наступного тижня ми також очікуємо на сильні дощі", - сказав Чонг.

«Інгрід» і «Мануель» обрушилися на Мексику одночасно з двох бокеів - з Атлантичного і Тихого океанів. За даними метеорологів, востаннє таке відбувалося в країні в 1958 році. Як повідомлялося раніше, «Інгрід» зменшив свою силу, перетворившись з урагану на шторм, а «Мануель», навпаки, посилився до урагану.