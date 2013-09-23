В Африці близько 136 тис. осіб залишилися без притулку

У Республіці Нігер в результаті повеней загинули 32 людини, близько 136 тисяч залишилися без притулку.

Про це повідомляє ІТАР-ТАСС з посиланням на представництво Управління ООН з координації гуманітарних питань.

Республіку з початку серпня заливають тропічні зливи. Багато річок вийшли з берегів, затопивши великі райони. За попередніми оцінками місцевої влади, шкода від стихійного лиха досягає 32 млрд африканських франків (48,8 млн. євро).

Прем`єр-міністр Нігеру Брігі Рафіні звернувся із закликом до "національних і міжнародних організацій про надання термінової допомоги жертвам повені". Він висловив занепокоєння тією обставиною, що рясні мусонні дощі в сусідній Малі можуть призвести до підйому води в річці Нігер. У результаті в листопаді та грудні можливе затоплення нових великих площ. Нігер, третя за довжиною і площею басейну річка в Африці після Нілу і Конго, протікає територіями Нігерії, Нігеру, Малі та Гвінеї.

Це побоювання підтверджується прогнозом синоптиків. По телебаченню Ніамея передали повідомлення про те, що очікуються "рясні опади" впродовж кількох майбутніх тижнів. Це викличе нову продовольчу кризу в країні. Тільки в одному районі Тіллабері на заході країни з населенням понад мільйон чоловік будуть знищені посіви сільськогосподарських культур.

Експерти ООН побоюються також, що після завершення сезону дощів Нігер може піддатися "нашестю" сарани. Річ у тому, що за такої великої кількості опадів створено сприятливі умови для масового розмноження личинок сарани. Зараз у країні в розпалі сільськогосподарський сезон.

itar-tass.com