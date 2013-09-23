Банани зміцнюють стінки судин і клітинні стінки

Хоч банан і не кислий, але в ньому багато вітаміну С, який допомагає боротися з хворобами і зміцнює стінки судин і клітинні стінки, підвищує імунітет, пишуть іноземні ЗМІ.

У бананах багато каротину, особливої форми вітаміну А, а також вітаміну Е, що відповідає за сексуальну активність і потенцію, робить шкіру гладкою і шовковистим волосся. Два банани на день забезпечать вам запаси цих вітамінів і збережуть вашу молодість і красу надовго.

Банани особливо корисні жінкам у періоди критичних днів, підготовки до вагітності, виношування малюка і після пологів. У них багато вітамінів групи В — вони відповідають за злагоджену роботу нервової системи, здоровий сон і активне пробудження, сильні волосся і нігті, шкіру без прищів і сухості.