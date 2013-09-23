У Китаї жертвами тайфуну стали 25 осіб

Щонайменше 25 осіб стали жертвами потужного тайфуну "Усагі", який обрушився на південь Китаю.

Як передає російська служба Бі-Бі-Сі, через розгул стихії закрито порт Гонконгу – один із найзавантаженіших портів у світі, та гонконзька біржа.

Ураганний вітер валить дерева, лінії електропередач і навіть зносить автомобілі з доріг.

Зупинено рух поїздів між містами Гуанчжоу, Шеньчжень і Чжухай. У 14 містах не працюють школи.

Раніше "Усагі" викликав зливи й штормовий вітер у північних областях Філіппін і на Тайвані.

Як повідомляє китайське інформаційне агентство Синьхуа, в провінції Гуандун двоє людей загинули, коли їх придавило падаючим деревом, ще одна людина померла, коли на неї впало скло.

Ще одна жінка зникла безвісти, також у провінції Гуандун, коли її риболовецький човен, захоплений стихією, перекинувся.

Із прибережних зон евакуювали населення.

"Усагі", що японською означає "Кролик", фактично паралізував життя Гонконгу і півдня Китаю, принісши з собою вітри, що доходили в деяких районах до швидкості 180 км за годину.

У Гонконзі метеорологи попереджають про вірогідність сильних повеней, викликаних потужними вітрами й надзвичайно високими приливами.

"Усагі" став найпотужнішим тропічним циклоном в Азії цього сезону.

bbc.co.uk