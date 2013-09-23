З 2000 року кількість працюючих дітей у світі скоротилася на третину – з 248 млн. до 168 млн., повідомили УНІАН у Міжнародній організації праці.

За даними нової доповіді МОП, боротьба з дитячою працею рухається в правильному напрямі, проте за нинішніх її темпах досягнення мети зі скасування найгірших форм дитячої праці до 2016 року перебуває під загрозою.

У новій доповіді Міжнародної організації праці «Оцінка прогресу в боротьбі з дитячою працею – глобальні оцінні дані та тенденції в 2000-2012 рр.» (Marking progress against child labour - Global estimates and trends 2000-2012), зазначається, що з 2000 року кількість працюючих дітей у світі скоротилася на третину – з 248 млн. до 168 млн. Проте, навіть таких швидких темпів зниження їхньої чисельності недостатньо для досягнення мети скасування найгірших форм дитячої праці до 2016 року, яку спільно сформулювали країни при сприянні МОП.

В інформації наголошується, що «дитяча праця – це робота, що віднімає у дітей дитинство, позбавляє їх потенціалу і людської гідності, що завдає шкоди фізичному і розумовому розвитку. Це стосується роботи, що виконується дітьми, які не досягли мінімального віку для прийому на роботу, обумовленого в Конвенції 1973 року про мінімальний вік (№138), а також найгірших форм дитячої праці, визначених Конвенцією 1999 року про найгірші форми дитячої праці (№ 182)».

«Ми рухаємося в правильному напрямі, проте таких темпів, як і раніше, недостатньо. Якщо ми серйозно маємо намір в осяжному майбутньому покінчити з таким лихом, як дитяча праця, необхідно істотно активізувати дії на всіх рівнях. На те є 168 мільйонів вагомих причин», - заявив генеральний директор МОП Гай Райдер.

За останніми даними МОП, опублікованим напередодні Всесвітньої конференції з дитячої праці в Бразилії, що відбудеться наступного місяця, найбільший прогрес у скороченні дитячої праці було досягнуто в 2008-2012 рр., коли кількість працюючих дітей у світі скоротилася з 215 млн. до 168 млн.

Наголошується, що Більше половини з 168 млн. працюючих дітей у світі зайняті на небезпечних роботах. Це види робіт, що загрожують їхньому здоров`ю, безпеці та етичному розвитку. На сьогоднішній день на небезпечних роботах зайнято 85 млн. дітей, тоді як у 2000 році їх було 171 млн.

Найбільша абсолютна чисельність працюючих дітей зафіксована в країнах Тихоокеанського регіону (майже 78 млн. чоловік), проте країни Африки на південь від Сахари залишаються регіоном, де спостерігається найвищий показник кількості працюючих дітей в процентному співвідношенні від загальної чисельності населення – більш як 21 відсоток.

Поширеність дитячої праці вище в бідних країнах, проте найбільша кількість працюючих дітей виявлена в країнах з середніми доходами.

З 2000 року дитяча праця серед дівчаток знизилася на 40 відсотків, а серед хлопчиків – на 25 відсотків.

Найбільша кількість працюючих дітей, як і раніше, зайняті в сільському господарстві (98 млн., або 59 відсотків дітей), проте значна частка дітей також працює у сфері послуг (54 млн.) і на виробництві (12 млн.). Здебільшого це робочі місця в неформальному секторі економіки.

У країнах Азії та Тихоокеанського регіону, Латинської Америки і Карибського басейну, а також у країнах Африки на південь від Сахари в період з 2008 по 2012 рік скоротилася кількість працюючих дітей віком 5-17 років.

Найбільше скорочення кількості працюючих дітей зафіксоване в країнах Азії та Тихоокеанського регіону – з 114 млн. в 2008 році до 78 млн. у 2012 році.

Кількість працюючих дітей також знизилася в країнах Африки на південь від Сахари (на 6 млн.), і значно менше – в країнах Латинської Америки і Карибського басейну (на 1,6 млн.).

У країнах Близького Сходу і Північної Африки налічується 9,2 млн. працюючих дітей.

Наголошується, що в скороченні дитячої праці вирішальну роль зіграв вибір належних політичних заходів, що супроводжуються інвестиціями в освіту і соціальний захист.

Крім того, важливу роль зіграли політичні зобов`язання, взяті на себе урядами, зростаюча кількість ратифікацій двох Конвенцій про дитячу працю, вибір ефективних політичних заходів і створення міцної законодавчої бази.